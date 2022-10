Le Papotin, 30 ans d’écrits libres et atypiques Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vendredi 1er avril à 18h Le Papotin, 30 ans d'écrits libres et atypiques (ouvrage co-écrit par Driss El-Kesri et Cécile Pivot, éditions Kero – 2019) Rencontre avec Driss El-Kesri, fondateur du journal

Le Papotin, 30 ans d’écrits libres et atypiques

(ouvrage co-écrit par Driss El-Kesri et Cécile Pivot, éditions Kero – 2019)

Rencontre avec Driss El-Kesri, fondateur du journal Le Papotin et Emmanuelle Bataille, comédienne, qui proposera une lecture des textes de la revue.

Le Papotin est un journal, né en 1990 à l’hôpital de jour d’Antony (92), dont les textes et les entretiens sont écrits par des adolescents et jeunes adultes porteurs d’autisme ou de troubles apparentés. Ils nous font partager leurs univers drôles et poétiques. C’est leur éducateur, Driss El-Kesri, qui a eu l’idée, il y a 30 ans, de fonder ce journal pour nous faire partager leurs regards sur le monde à travers leurs écrits… et changer le regard que nous portons sur les autistes.

Rencontre organisée dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme le 2 avril.

Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau -1)

