Dans le cadre du festival Cinelatino, l’APIFA et Cinélatino proposent une rencontre afin de présenter plusieurs projets de films en cours de fabrication, liant l’Occitanie et l’Amérique latine, en pré

Dans le cadre du festival Cinelatino, l’APIFA et Cinélatino proposent une rencontre afin de présenter plusieurs projets de films en cours de fabrication, liant l’Occitanie et l’Amérique latine, en présence de leurs réalisateurs et producteurs.

14h30-16h – Études de cas : coproductions Occitanie – Amérique latine

Une discussion croisée, illustrée d’images et extraits de ces documentaires, permettra de comparer les démarches et modalités de mise en place de ces coproductions internationales, leur modèle de financement et leur processus de création.

Ouverte au public, cette rencontre est plus spécifiquement destinée aux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, aux étudiants et aux cinéphiles. Elle est organisée en partenariat avec La Cinémathèque du documentaire, dans le cadre du projet Docs en école, et la Médiathèque José Cabanis.

16h-16h30 – Le studio Cinelatino

Retours sur la résidence artistique de la réalisatrice Alice Riff.

Après trois semaines de résidence de montage au lycée agricole Pierre Paul Riquet de Castelnaudary, la réalisatrice Alice Riff reviendra en images sur l’avancement de son projet de création. Cette rencontre sera l’occasion de revenir sur les questionnements que l’on peut se poser à cette étape d’un film et l’influence dans son cheminement du travail documentaire effectué avec les élèves.



