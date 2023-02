Girls Rock – Égalité femmes-hommes Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Girls Rock – Égalité femmes-hommes
Mercredi 30 mars 2022, 18h00
Médiathèque José Cabanis

ÉVÉNEMENT ANNULÉ

De Sister Rosetta Tharpe à Kate Bush, d'Aretha Franklin à Cat Power, de Debbie Harry à Joan Baez, de Patti Smith à Catherine Ringer, de PJ Harvey à Wanda Jackson, de Marianne Faithf



De Sister Rosetta Tharpe à Kate Bush, d’Aretha Franklin à Cat Power, de Debbie Harry à Joan Baez, de Patti Smith à Catherine Ringer, de PJ Harvey à Wanda Jackson, de Marianne Faithfull à Courtney Barnett, d’Ari Up à Courtney Love, de Bessie Smith à Janis Joplin… Chacune à leur manière, elles ont participé au grand livre du rock mais aussi de la musique actuelle, et ont su imposer leur personnalité sur scène comme en studio.

Il en faut, de l’audace et de l’indépendance, pour faire son chemin dans une musique injustement considérée comme masculine. Et au-delà de la musique, il y a l’attitude : le style, l’aura, la démarche, la performance scénique, les engagements politiques…

Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau -1)

