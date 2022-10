Emotik – Itinéraire de création Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Emotik – Itinéraire de création
Mercredi 30 mars, 14h30
Médiathèque José Cabanis

D'après le texte de Manon Ona, écrit en répétitions avec la compagnie. Certaines émotions nous traversent. D'autres nous paralysent. La Compagnie Rouges les anges propose une conférence gesticulée et

Certaines émotions nous traversent. D’autres nous paralysent. La Compagnie Rouges les anges propose une conférence gesticulée et marionnettique sur le thème des émotions qui nous entravent, nous encombrent ou nous transportent.

Avec Sarah Darnault et Denis Lagrâce – Mise en scène : Laurence Belet – Marionnettes : Loëtitia Besson – Costumes : Noémie Le Tilly – Regard chorégraphique : Hélène Zanon – Musique originale : Philippe Gelda – Bande-son : Joël Abriac – Lumières et régie : Marco Gosselin

À partir de 6 ans – Durée : 50 min

réservations, tarifs et informations 05 81 91 79 10 / julesjulien@culture.toulouse.fr

