Luciernagas – Cinélatino

Toulouse

Dans le cadre du Focus 20 ans de Cinéma en Construction.

Un jeune homosexuel iranien en exil pour échapper à la répression sexuelle et politique se retrouve à Veracruz au Mexique. Des moments de parta

Un jeune homosexuel iranien en exil pour échapper à la répression sexuelle et politique se retrouve à Veracruz au Mexique. Des moments de partage, et parfois de méprises, avec un autre migrant et la gérante du petit hôtel où il a trouvé refuge réunissent leurs trois solitudes, rejetées à la périphérie de la ville.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T18:00:00+01:00

2022-03-24T20:00:00+01:00

