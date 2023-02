Paroles de Femmes – Égalité femmes-hommes Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Paroles de Femmes – Égalité femmes-hommes Dimanche 13 mars 2022, 16h00 Médiathèque José Cabanis

Paroles de Femmes raconte différentes étapes du rôle des femmes dans notre société. Ici, les femmes osent contredire, danser, prendre du plaisir, qu’elles soient vieilles, belles, moches, jeunes. Le spectacle met en lumière la quête de s’autoriser à être. Les textes de Camille Malnory, Julia Deck et de Virginie Despentes viennent renforcer l’interprétation des corps.

Avec Christelle Calestroupat, Tabatha Duval, Capucine Redon et Jean-Emile Roturier.

Durée : 35 minutes

À partir de 10 ans

16h45 – Bord de scène

Échanges d’après spectacle avec les danseuses et le comédien de la Compagnie Sarah Boy sur leur parcours de création et croisement avec les expériences de Laurence Belet, metteuse en scène de la Compagnie Rouges les Anges.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

