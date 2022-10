Si Loin, si Haut – Itinéraire de création Médiathèque José Cabanis, 9 mars 2022, Toulouse.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

D’après les albums jeunesse Mauvais temps et La grande échelle de Wouter van Reek.

Avec Grand-Bec et Touki, Wouter van Reek nous offre un duo étonnant, drôle et tendre. Grand-Bec est une sorte d’oiseau très humain. Touki, lui, est plutôt un chien. Ces deux-là vivent ensemble. Chacune de leurs aventures est simple, courte, parfois absurde, souvent cocasse, en un mot : savoureuse ! Et le lien qui les unit, plein de tendresse et de pudeur.

Avec Laurent Deville, Denis Lagrâce – Mise en scène : Laurence Belet – Marionnettes : Laurence Belet, Loëtitia Besson – Objets et accessoires : Marie Senga – Décors : Pierre Gosselin avec Thierry Manuel – Vidéos : Wouter van Reek et Joël Abriac – Musique : Philippe Gelda – Création lumière et régie : Marco Gosselin – Bande son : Joël Abriac – Costumes : Isabelle Garcia Crespy

À partir de 3 ans – Durée : 45 min

Tarifs et billetterie sur billeterie.bonnefoy.toulouse.fr

Centre Culturel Bonnefoy



2022-03-09T16:00:00+01:00

2022-03-09T18:00:00+01:00