Ciné-Palestine Toulouse Occitanie – courts métrages
Dimanche 6 mars, 15h00
Médiathèque José Cabanis

The Present
Farah Nabulsi | Fiction | 2019 | Palestine, Qatar | 24 min
Le jour de son anniversaire de mariage, Yusef emmène sa fille Yasmine en Cisjordanie pour acheter un cadeau à sa femme. Entre le

Farah Nabulsi | Fiction | 2019 | Palestine, Qatar | 24 min

Le jour de son anniversaire de mariage, Yusef emmène sa fille Yasmine en Cisjordanie pour acheter un cadeau à sa femme. Entre les soldats, la ségrégation routière et les postes de contrôle, pas facile d’aller faire les courses.

Prix du public au Festival Clermont-Ferrand 2020.

Bonboné

Rakan Mayasi | Fiction | 2017 | Palestine, Liban | 15 min

Un couple palestinien : le mari est en prison où bien entendu les relations physiques sont interdites ; le couple décide de faire sortir le sperme de la prison afin de donner naissance à un enfant…

Ave Maria

Basil Khalil | Fiction | 2015 | Palestine, France, Allemagne | 14 min

Dans le désert cisjordanien, la routine silencieuse de cinq nones est perturbée par l’arrivée d’une famille de colons israéliens. Une comédie particulièrement hilarante.

The Bell Tolls

Eli Rezik | Fiction | 2017 | Palestine | 24 min

Élias est un enfant de 10 ans plutôt réservé, qui vit avec ses grands-parents, un prêtre et une femme mentalement instable…

