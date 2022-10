Itinéraire de création – Work in Progress Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Itinéraire de création – Work in Progress

Dimanche 20 février, 14h00

Médiathèque José Cabanis

De 14h à 18h

Présence d’un artiste plasticien dans l’atelier de l’exposition, réalisant une œuvre en direct (sculpture de mousse, pliage carton, etc.) : rencontrez-le et échangez avec lui sur la réalité de son métier aujourd’hui.

Médiathèque José Cabanis – Salle d’exposition (niveau -1)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-20T14:00:00+01:00

2022-02-20T18:00:00+01:00

