Itinéraire de création, du livre au spectacle Médiathèque José Cabanis, 15 février 2022, Toulouse.

De fin janvier à début septembre 2022, cette programmation s’attache plus particulièrement à explorer le lien entre le livre, source d’inspiration pour le spectacle vivant, la bibliothèque, lieu qui p

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

De fin janvier à début septembre 2022, cette programmation s’attache plus particulièrement à explorer le lien entre le livre, source d’inspiration pour le spectacle vivant, la bibliothèque, lieu qui permet de vivre le livre autrement et la création artistique, qui se nourrit de littérature et d’imaginaire à chaque étape de son itinéraire.

L’exposition Itinéraire de création, du livre au spectacle, créée spécialement par la Compagnie Rouges les Anges pour la Médiathèque José Cabanis, se décline ainsi dans les espaces de la Médiathèque Cabanis mais aussi dans le réseau des Bibliothèques de Toulouse.

Retrouvez des propositions artistiques près de chez vous et pour tous les âges dans les bibliothèques Bonnefoy et Duranti, les médiathèques Empalot, Grand M, des Pradettes, Rangueil, Saint-Cyprien et avec la Bibliothèque Nomade.

Plusieurs lieux culturels toulousains comme le Centre culturel Bonnefoy, le Théâtre des Mazades et le Théâtre Jules Julien se sont également associés au projet Itinéraire de création, du livre au spectacle et vous proposent de prolonger votre parcours de découverte avec des spectacles sur scène.

À noter : toutes les animations proposées en bibliothèques sont en accès libre et gratuit, sur inscription quand cela est précisé.

Les accès à certains spectacles sont payants (Théâtre Jules Julien, Centre culturel Bonnefoy)

Consultez le livret



