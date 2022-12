Les rendez-vous de l’actu – Le doute est-il le moteur de la progression scientifique ? Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les rendez-vous de l’actu – Le doute est-il le moteur de la progression scientifique ? Médiathèque José Cabanis, 11 février 2022, Toulouse. Les rendez-vous de l’actu – Le doute est-il le moteur de la progression scientifique ? Vendredi 11 février, 18h00 Médiathèque José Cabanis Vendredi 11 février à 18h Les contenus dédiés à l’esprit critique se multiplient sur Internet, sous le regard parfois sévère des chercheurs. Climat, Covid… comment une vérité consensuelle peut-elle s’ Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Vendredi 11 février à 18h

Les contenus dédiés à l’esprit critique se multiplient sur Internet, sous le regard parfois sévère des chercheurs. Climat, Covid… comment une vérité consensuelle peut-elle s’établir quand le doute est partout ?

Animé par Xavier Lalu, spécialiste des médias en ligne et du numérique.

Avec Dominique Larrouy, maître de conférences, responsable du groupe « Esprit critique, Science et médias » à l’université Paul Sabatier Toulouse 3 et Neset Mandi, directeur du Cercle de Zététique de la Maison de la philosophie de Toulouse.

En partenariat avec le Quai des Savoirs dans le cadre de la programmation associée à l’exposition Esprit critique, détrompez-vous (jusqu’au 6 novembre 2022).

Médiathèque José Cabanis – pôle Actualité (rez-de-chaussée)

2022-02-11T18:00:00+01:00

2022-02-11T20:00:00+01:00

