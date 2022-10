Moldus et sorciers, bienvenue dans l’univers Harry Potter Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vendredi 4 février, 2 bibliothèques se métamorphosent en «Poudlard de la ville Rose» ! La magie, le quidditch, les Choixpeaux et autres potions investissent Côte Pavée, Duranti et Rangueil. Dumbledore

La magie, le quidditch, les Choixpeaux et autres potions investissent Côte Pavée, Duranti et Rangueil. Dumbledore sera-t-il de la partie ?

Attention : L’animation « Escape Game Harry Potter » prévue à la Médiathèque Rangueil est malheureusement annulée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T18:00:00+01:00

2022-02-04T20:00:00+01:00

