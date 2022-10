Expo idéale Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Expo idéale Médiathèque José Cabanis, 4 février 2022, Toulouse. Expo idéale 4 février – 15 avril Médiathèque José Cabanis Expo idéale – Du 4 février au 16 avril Une expo idéale est une expo qui continue, qui n’est jamais figée… L’expo idéale, c’est un grand projet de création collaboratif. L’auteur-illustrateur Hervé Tul Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Expo idéale – Du 4 février au 16 avril

Une expo idéale est une expo qui continue, qui n’est jamais figée…

L’expo idéale, c’est un grand projet de création collaboratif. L’auteur-illustrateur Hervé Tullet invite, petits et grands, à créer leur exposition en s’inspirant de ses gestes, de ses idées et de son imaginaire.

Du 2 février au 6 avril, des ateliers destinés à tous à partir de 4 ans permettront d’explorer l’univers de l’artiste, libérer la créativité de chacun et contribuer à l’œuvre collective qui investira peu à peu le pôle Jeunesse de la médiathèque, jusqu’à devenir… l’expo idéale !

Ateliers en continu, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Les ateliers de mars :

-Jeudi 10 mars de 17h à 18h30 : atelier annulé

-Mercredis 16 et 23 mars de 15h à 17h

Et en Avril

-Mercredi 6 avril de 15h à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T06:00:00+01:00

2022-04-16T05:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Expo idéale Médiathèque José Cabanis 2022-02-04 was last modified: by Expo idéale Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 4 février 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne