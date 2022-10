Présentation du festival ICI&LÀ Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Présentation du festival ICI&LÀ Samedi 22 janvier, 14h00 Médiathèque José Cabanis Samedi 22 janvier de 14h à 17h

Médiathèque José cabanis – pôle Arts

L’équipe de La Place de la Danse viendra présenter le festival ICI&LÀ.

Du 20 janvier au 12 février, 16 spectacles et 2 conférences mettent à l’honneur artistes reconnus et jeune création de la danse.

Et pour aller plus loin, découvrez une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation du festival concoctée spécialement par les documentalistes et bibliothécaires.

