Contraintes temporelles, vérification des sources… La presse peut elle aussi se tromper mais le public rarement lui pardonner. L’éducation aux médias est-elle la solution pour rétablir la confiance ?

Animé par Xavier Lalu, spécialiste des médias en ligne et du numérique.

Avec Nicole Boubée, docteure en sciences de l’information et de la communication et maître de conférences à l’IUFM Midi-Pyrénées, École interne de l’université de Toulouse II-Le Mirail, également membre du LERASS, Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales ; Kevin Figuier, journaliste indépendant et réserviste de l’Education Nationale spécialisé dans l’EMI (Education aux Médias et à l’Information) et Gaël Cérez, rédacteur en chef de Mediacités Toulouse.

Médiathèque José Cabanis – pôle Actualité (rez-de-chaussée)



