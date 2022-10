L’origine de l’écriture braille Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

L’origine de l’écriture braille Médiathèque José Cabanis, 8 janvier 2022, Toulouse. L’origine de l’écriture braille Samedi 8 janvier, 14h00 Médiathèque José Cabanis Samedi 8 janvier à 14h, 15h et 16h Le braille, inventé par Louis Braille en 1825 est un système d’écriture/lecture fait par des petits points en reliefs à l’usage des aveugles. Après un exposé histori Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr »}] Samedi 8 janvier à 14h, 15h et 16h

Le braille, inventé par Louis Braille en 1825 est un système d’écriture/lecture fait par des petits points en reliefs à l’usage des aveugles. Après un exposé historique, venez découvrir l’écriture braille en utilisant une machine à écrire dédiée.

3 ateliers de 45 min à 14h, 15h et 16h

À partir de 8 ans

Inscription à accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr

Médiathèque José Cabanis – pôle actualité

En parallèle l’UNADEV nous fait découvrir autrement le monde des non et malvoyants avec 2 ateliers sans inscription :

– Légo Braille (manipulation des Légo Braille pour avoir une première approche ludique du Braille).

– Locomotion (parcours dans la médiathèque sous bandeaux avec cannes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T14:00:00+01:00

2022-01-08T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

L’origine de l’écriture braille Médiathèque José Cabanis 2022-01-08 was last modified: by L’origine de l’écriture braille Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 8 janvier 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne