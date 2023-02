Neuroscience et marketing : manipulation ou technique commerciale ? Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Neuroscience et marketing : manipulation ou technique commerciale ? Médiathèque José Cabanis, 10 décembre 2021, Toulouse. Neuroscience et marketing : manipulation ou technique commerciale ? Vendredi 10 décembre 2021, 18h00 Médiathèque José Cabanis Ce rdv de l’actu est reporté à une date ultérieure Les rdv de l’actu Neuroscience et marketing : manipulation ou technique commerciale ? Rencontre – Rdv de l’actu – Débat – Esprit critique À l’approc Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Ce rdv de l’actu est reporté à une date ultérieure

Les rdv de l’actu

Neuroscience et marketing : manipulation ou technique commerciale ?

Rencontre – Rdv de l’actu – Débat – Esprit critique

À l’approche de Noël, la sollicitation des consommateurs atteint des sommets. Comment s’y prennent les professionnels pour nous influencer dans nos choix et pouvons-nous y résister ?

Médiathèque José Cabanis – Pôle Actualité (rez-de-chaussée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T18:00:00+01:00

2021-12-10T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Neuroscience et marketing : manipulation ou technique commerciale ? Médiathèque José Cabanis 2021-12-10 was last modified: by Neuroscience et marketing : manipulation ou technique commerciale ? Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 10 décembre 2021 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne