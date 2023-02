P’tit rituel Histoire à voir et à entendre Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Dimanche 28 novembre à 16h15 Un p'tit rituel du dimanche particulier qui rassemble lectures, LSF et projections d'illustrations pour un beau moment de partage et de découverte. À partir de 3 ans – Durée : 40 min Médiathèque José Cabanis – Piccolo Teatro

Un p’tit rituel du dimanche particulier qui rassemble lectures, LSF et projections d’illustrations pour un beau moment de partage et de découverte.

À partir de 3 ans – Durée : 40 min

Médiathèque José Cabanis – Piccolo Teatro

