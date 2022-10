Projet E-hé : Le design for all au service du maintien de l’autonomie Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pour accompagner le confort de tous, E-Hé a co-conçu avec des usagers et des professionnels, un outil de confort et de mobilité. Un produit inclusif et collectif mis à disposition dans les musées et lieux culturels qui sera présenté lors de ce rendez-vous.

Durée : 2h

Médiathèque José Cabanis – grand auditorium (niveau -1)

