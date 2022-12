Paroles du dedans : Centrale de Saint-Maur – Mois du film documentaire Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Paroles du dedans : Centrale de Saint-Maur – Mois du film documentaire Médiathèque José Cabanis, 9 novembre 2021, Toulouse. Paroles du dedans : Centrale de Saint-Maur – Mois du film documentaire Mardi 9 novembre 2021, 18h00 Médiathèque José Cabanis La prison de St Maur abrite des détenus pour de longues peines. Douze d’entre eux, dans le cadre d’activités de réinsertion, s’exercent aux métiers du son dans un studio installé à l’intérieur-même de Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie La prison de St Maur abrite des détenus pour de longues peines. Douze d’entre eux, dans le cadre d’activités de réinsertion, s’exercent aux métiers du son dans un studio installé à l’intérieur-même de l’espace pénitentiaire. Impossible d’oublier la situation de l’enfermement et de l’exclusion. Mais, comme le rêve et la fiction, le son a la possibilité de traverser les murs.

Séance suivie d’un échange avec Yves Gaillard (INA) et Nicolas Potin.

Médiathèque José Cabanis – grand auditorium (niveau –1)

