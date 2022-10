TARDI « Le cri du peuple » Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

TARDI « Le cri du peuple » Médiathèque José Cabanis, 9 novembre 2021, Toulouse. TARDI « Le cri du peuple » 9 novembre 2021 – 20 janvier 2022 Médiathèque José Cabanis 150e anniversaire de La Commune Cette exposition présentera une cinquantaine de reproductions de planches de la bande dessinée de Jacques Tardi Le Cri du peuple, une exposition virtuelle des Archives Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie 150e anniversaire de La Commune Cette exposition présentera une cinquantaine de reproductions de planches de la bande dessinée de Jacques Tardi Le Cri du peuple, une exposition virtuelle des Archives Départementales sur la Commune de Toulouse, des bornes d’écoutes de chants révolutionnaires ainsi qu’une sélection de bandes dessinées de Tardi et d’ouvrages sur cette période de l’histoire.

La bande dessinée de Tardi est une adaptation du célèbre roman de Jean Vautrin, Le Cri du peuple.

Au-delà de l’enquête policière et de la formidable gouaille de ses multiples personnages, voici une spectaculaire et poignante chronique de La Commune de Paris. Quelques semaines d’insurrection et de liberté totale au cours desquelles le peuple parisien a entrepris de vivre l’utopie sans attendre.

Médiathèque José Cabanis

Visionnez la rencontre avec Jacques Tardi et Dominique Grange – Samedi 13 novembre 2021, Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T06:00:00+01:00

2022-01-20T08:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

TARDI « Le cri du peuple » Médiathèque José Cabanis 2021-11-09 was last modified: by TARDI « Le cri du peuple » Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 9 novembre 2021 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne