Anima – Mois du film documentaire Médiathèque José Cabanis, 7 novembre 2021, Toulouse. Anima – Mois du film documentaire Dimanche 7 novembre 2021, 15h00 Médiathèque José Cabanis Anima nous raconte comment des personnes détenues et libres parlent de la fraternité du monde, sa nécessité solidaire et consciente d’un être ensemble, d’un faire ensemble pour réparer le vivant qui n Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Anima nous raconte comment des personnes détenues et libres parlent de la fraternité du monde, sa nécessité solidaire et consciente d’un être ensemble, d’un faire ensemble pour réparer le vivant qui nous relie.

Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice.

Présenté et animé par nicolas Potin

