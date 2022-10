MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE Médiathèque José Cabanis, 4 novembre 2021, Toulouse.

La Bibliothèque de Toulouse participe une nouvelle fois à la manifestation nationale du Mois du Film Documentaire. Toutes les séances et rencontres seront présentées et animées par Nicolas Potin Du 4

La Bibliothèque de Toulouse participe une nouvelle fois à la manifestation nationale du Mois du Film Documentaire.

Toutes les séances et rencontres seront présentées et animées par Nicolas Potin

Du 4 au 28 novembre 2021 | Projections & débats | Médiathèques Fabre, Grand M, José Cabanis, Serveyrolles et Rangueil



CYCLE – REGARDER ET ÉCOUTER L’ENFERMEMENT – Médiathèque José Cabanis et Médiathèque Serveyrolles

La Médiathèque José Cabanis vous propose d’explorer la thématique de l’enfermement par le biais du documentaire, audio ou cinématographique. De l’univers carcéral aux camps de migrants, les oeuvres diffusées vous permettront de mieux comprendre ce qui se passe dans la psyché des individus en situation de réclusion.

Los sueños del castillo

Anima

Mardi de l’INA – Paroles du dedans : Centrale de St Maur

Le Grand jour : de la prison à l’Odéon

À l’ombre de la République

Blanche Neige en prison

Rajaa, ça veut dire espérance

CYCLE – ÊTRE AU MONDE – Médiathèque Grand M

Au Burkina Faso et dans la région du Kirghizstan, les cinéastes nous offrent leur regard sur des personnages très forts et nous donnent accès à leurs paroles intimes. À travers eux, se dresse aussi le portrait de deux sociétés qui nous interroge sur notre rapport au monde et aux autres

Paroles de la ZAD

Talking about trees

Nostromo

Hamada

HORS CYCLES

2040

El Camino del Viento

Abrivado

Séance ENSAV – Héloïse dans le miroir – Un film qui ne s’est pas fait

Les contes désanchantés

Je m’anime pour mes droits

Dessine-toi… Portraits autoportraits

Le kiosque



