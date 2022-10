Donne le ton ! – Cinéma d’animation Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Donne le ton ! – Cinéma d'animation Samedi 30 octobre 2021, 15h00 Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Cinéma d’animation

Donne le ton !

Atelier – Stop motion

À l’aide de la table de montage vidéo mash up, un outil original et intuitif, inventez votre propre bande son d’une vidéo d’animation. Seul ou en groupe, laissez libre court à votre imagination pour créer une œuvre originale.

De 12 et 18 ans – Durée : 2h

Inscription au 05 61 27 45 24

2021-10-30T15:00:00+02:00

2021-10-30T17:00:00+02:00

