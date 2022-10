J’ai perdu mon corps – Cinéma d’animation Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Jeudi 28 octobre à 18h J'ai perdu mon corps Projection – Animation Film de Jérémy Clapin | 2019 | À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s'échapp Médiathèque José Cabanis, Toulouse

J’ai perdu mon corps

Projection – Animation

Film de Jérémy Clapin | 2019 |

À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire…

Rencontre avec Nicolas Potin, intervenant cinéma

Durée 1h21 – À partir de 10 ans

