Profession : comédienne de doublage – Cinéma d’animation Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Profession : comédienne de doublage – Cinéma d’animation Médiathèque José Cabanis, 23 octobre 2021, Toulouse. Profession : comédienne de doublage – Cinéma d’animation Samedi 23 octobre 2021, 17h00 Médiathèque José Cabanis ÉVÉNEMENT ANNULÉ Brigitte Lecordier Profession : comédienne de doublage Rencontre – Pop culture Enfant, Brigitte voulait être clown : après avoir achevé ses études scientifiques, elle est allée chez A Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie ÉVÉNEMENT ANNULÉ

Brigitte Lecordier

Profession : comédienne de doublage

Rencontre – Pop culture

Enfant, Brigitte voulait être clown : après avoir achevé ses études scientifiques, elle est allée chez Annie Fratellini faire son cirque ! Elle devient ensuite metteur en scène, puis chanteuse, puis comédienne… elle conjugue aujourd’hui tout cela avec passion. Ces dernières années le travail de la voix a pris le dessus : Brigitte est aujourd’hui « LA voix » des héros préférés du jeune public : elle a donné leur personnalité sonore au célèbre Oui-Oui, à Nicolas de Bonne Nuit les Petits, à Son Goku de DragonBall, au Petit Nicolas de Sempé et Goscinny… Invitée d’honneur dans de nombreuses conventions « manga et geek », Brigitte a créé sa chaîne YouTube en 2019, aussitôt suivie par plus de 250 000 fans ; elle y présente les multiples aspects de son activité, ses coups de cœur et ses projets.

Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T17:00:00+02:00

2021-10-23T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Profession : comédienne de doublage – Cinéma d’animation Médiathèque José Cabanis 2021-10-23 was last modified: by Profession : comédienne de doublage – Cinéma d’animation Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 23 octobre 2021 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne