Pour ne rien rater de nos coups de cœurs culturels (roman, BD, mangas, jeux vidéo et jeux de société), découvrez la nouvelle édition de notre sélection annuelle Du 9 sous la couv à destination des adolescents et des jeunes adultes.

Nous vous proposons pour cette journée de lancement de cette belle sélection, des rencontres-dédicaces avec les auteurs, Manu Causse et Rachel Corenblit, pour leurs derniers romans de la collection « Court toujours » des éditions Nathan, et Noémie, l’autrice-illustratrice de la BD De l’importance du poil de nez.



L’ équipe des éditions Nathan sera aussi présente !

Médiathèque José Cabanis – pôle Intermezzo (2e étage)



Télécharger la sélection au format pdf

