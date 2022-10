My Mexican Bretzel – Cinespana Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

My Mexican Bretzel – Cinespana Médiathèque José Cabanis, 7 octobre 2021, Toulouse. My Mexican Bretzel – Cinespana Jeudi 7 octobre 2021, 18h00 Médiathèque José Cabanis Jeudi 7 octobre à 18h Projection – Rencontre – Espagne Femme suisse dont le train de vie fait rêver, Vivian Barret traverse le monde des années 1950-60 d'un élan romanesque. Son quotidien, ses voyage

Femme suisse dont le train de vie fait rêver, Vivian Barret traverse le monde des années 1950-60 d’un élan romanesque. Son quotidien, ses voyages, ses émotions, comme sa quête du bonheur et de l’amour sont racontés dans un journal intime, illustré par les somptueuses archives filmées par son mari.

Durée : 1h14

