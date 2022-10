Anuktatop : la métamorphose Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Film de Nicolas Pradal et Pierre Selvini | France, Guyane française | 2016

Sur les rives du Haut-Maroni en Guyane française, Derreck nous amène dans son monde. Ce petit garçon Wayana, nation amérindienne de l’Amazonie, se perd entre les rêves et la réalité. Dans un contexte de bouleversement culturel, social et identitaire, les différentes générations cohabitent sans trop se comprendre.

Rencontre avec l’équipe du film.

Durée 1h50

