Géo cache Photo et patrimoine Samedi 18 septembre 2021, 06h00 Médiathèque José Cabanis

Médiathèque José Cabanis – pôle Jeunesse (niveau -1)

À mi-chemin entre chasse au trésor et parcours d’orientation, venez trouver les « caches », dissimulées par les bibliothécaires, au terme d’une petite ballade dans l’exposition Clic Clac !

À partir de 7 ans

