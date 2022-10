Sens Commun Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Sens Commun Samedi 11 septembre 2021, 16h00 Médiathèque José Cabanis ÉVÉNEMENT ANNULÉ Médiathèque José Cabanis – grand Auditorium (niveau -1) Il y a 3 ans, nous avons commencé à nous réunir autour du texte de Ronan Mancec La carte des routes et des royaumes avec des ac

Il y a 3 ans, nous avons commencé à nous réunir autour du texte de Ronan Mancec La carte des routes et des royaumes avec des acteurs malvoyants, non voyants. Un texte pour se rencontrer, au-delà de nos différences, questionner notre vision de l’autre et notre aveuglement au monde.

Avec Michèle Allouche, Zohra Bradaia, Hugues Wülser, Hélène Yapi. Mise en scène : Nolwenn Le Talllec. Création musicale : Youssef Ghazzal. Scénographie: Guy Simonazzi

Avec le soutien DRAC Occitanie, la Région et le Conseil départemental de Haute-Garonne.

Durée : 1h

