Maylis Adhémar et Fatima Daas Samedi 26 juin 2021, 15h30 Médiathèque José Cabanis

Vanessa Springora, l’auteur du Consentement et l’éditrice de Maylis Adhémar a relayé l’annonce de cette rencontre attendue d’un post facebook : « Ne manquez pas la rencontre entre Maylis Adhémar et Fatima Daas au Marathon des mots. Au programme : religion, sexualité et liberté, ce sera forcément passionnant ! »

Durée : 1h30

Sur inscription sur le site du Marathon des mots .

Ouverture de la billetterie et des réservations en ligne le 7 juin. Fatima Daas © Olivier Roller

Maylis Adhémar © Rémy GABALDA

