Quizàs Médiathèque José Cabanis, 6 juin 2021, Toulouse.

Quizàs Dimanche 6 juin 2021, 16h00 Médiathèque José Cabanis

Dimanche 6 juin à 16h Médiathèque José Cabanis grand auditorium Quizàs navigue entre performance et conférence parlée dansée à propos de la relation de couple, du fantasme, de la notion d’idéal. Deux

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

Dimanche 6 juin à 16h

Médiathèque José Cabanis grand auditorium

Quizàs navigue entre performance et conférence parlée dansée à propos de la relation de couple, du fantasme, de la notion d’idéal. Deux femmes jouant les jeux de l’amour, avec pour outils des interviews, Références sociologiques, expériences personnelles détournées, et une bonne note d’humour.

Avec Amandine Vandroth et Alice Bachy.

Production de création : Picnic Production (Angers). Coproductions et résidences : DRAC Hauts-de-France; Région Hauts-de-France, Le Boulon – CNAREP (Vieux Condé) ; l’Atelier 231 – CNAREP (Sotteville lès Rouen) ; Furies (Châlon-en-Champagne) .

Spectacle suivi d’un bord de scène avec la compagnie et Aline Wiame, maître de conférences en arts et philosophie / Laboratoire ERRAPHIS / UT2J

En partenariat avec le Quai des Savoirs dans le cadre de la programmation associée à l’exposition De l’amour.

À partir de 8 ans – Durée : 55 min

Sur présentation d’un ticket à retirer 1/2h avant le début du spectacle – Jauge limitée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T16:00:00+02:00

2021-06-06T18:00:00+02:00