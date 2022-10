Fantadamali – Rio Loco Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Fantadamali – Rio Loco Médiathèque José Cabanis, 5 juin 2021, Toulouse. Fantadamali – Rio Loco Samedi 5 juin 2021, 15h00 Médiathèque José Cabanis Samedi 5 juin à 15h Médiathèque José Cabanis grand auditorium (niveau -1) Fanta Sayon Sissoko (Chant) et Adama Keita (Kora), originaires du Mali, sont les descendants de l’une des plus anciennes trad Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Samedi 5 juin à 15h

Médiathèque José Cabanis grand auditorium (niveau -1)

Fanta Sayon Sissoko (Chant) et Adama Keita (Kora), originaires du Mali, sont les descendants de l’une des plus anciennes traditions orales d’Afrique, celle des Griots. Leurs compositions, jonglant entre émotion et dynamisme, empreintes de modernité, vous feront découvrir ou redécouvrir cette musique originelle.

Entrée sur présentation d’un ticket d’entrée à retirer 1/2h avant le début –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T15:00:00+02:00

2021-06-05T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Fantadamali – Rio Loco Médiathèque José Cabanis 2021-06-05 was last modified: by Fantadamali – Rio Loco Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 5 juin 2021 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne