fête du jeu 2021 19 mai – 1 juin 2021 Médiathèque José Cabanis Animation-jeu autour de l'installation Saperlipopette de Claire Dé Lectures « contes en jeu » Quiz cinéma Une après-midi jeux Découverte des nouveautés jeux Soirée jeux de société pour toute la famil

Lectures « contes en jeu »

Quiz cinéma

Une après-midi jeux

Découverte des nouveautés jeux

Soirée jeux de société pour toute la famille

Jeu d’échec géant

Tournoi jeu vidéo

Coloriage et histoires animées sur tablettes

Bibliobus et jeux !

Le programme de la semaine du jeu 2021 : « le jeu envahit Toulouse » en pdf

Et sur le site de la Ville de Toulouse

