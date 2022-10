Sarah Maldoror, cinéaste politique et poétique Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Sarah Maldoror, cinéaste politique et poétique Médiathèque José Cabanis, 21 mars 2021, Toulouse. Sarah Maldoror, cinéaste politique et poétique Dimanche 21 mars 2021, 15h00 Médiathèque José Cabanis 15h| Accès libre à son programme de courts-métrages 19h30 | Rencontre live en présence d’Annouchka De Andrade (directrice du Festival International du Film d’Amiens et fille de Sarah Maldoror) autour Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie 15h| Accès libre à son programme de courts-métrages

19h30 | Rencontre live en présence d’Annouchka De Andrade (directrice du Festival International du Film d’Amiens et fille de Sarah Maldoror) autour de l’œuvre de Sarah Maldoror.

Modération : Guillaume Robillard – Responsable de la programmation du Festival régional et international du cinéma de Guadeloupe, Docteur en cinéma et réalisateur.

En partenariat avec la Bibliothèque de Toulouse, le FEMI, Ciné Martinique et Tropiques Atrium.

Infos pratiques pour se connecter : Séances gratuites & Rencontres en live | Cinelatino

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-21T15:00:00+01:00

2021-03-21T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Sarah Maldoror, cinéaste politique et poétique Médiathèque José Cabanis 2021-03-21 was last modified: by Sarah Maldoror, cinéaste politique et poétique Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 21 mars 2021 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne