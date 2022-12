Les origines musicales et culturelles du swing et ses liens avec la danse Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les origines musicales et culturelles du swing et ses liens avec la danse Médiathèque José Cabanis, 17 décembre 2020, Toulouse. Les origines musicales et culturelles du swing et ses liens avec la danse Jeudi 17 décembre 2020, 18h00 Médiathèque José Cabanis Introduction à l'histoire de ce mouvement musical à la fois rythmique et historique, ses spécificités, son environnement culturel, ses racines et ses ramifications.

Par Michel Parmentier, pianiste, compositeur et arrangeur, agrégé de musique, responsable pendant 15 ans la filière Jazz de l’Université Toulouse II.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-12-17T18:00:00+01:00

2020-12-17T20:00:00+01:00

