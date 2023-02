SENS COMMUN Impromptu #3 Médiathèque José Cabanis, 28 novembre 2020, Toulouse.

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Restitution finale du travail mené depuis 2 ans autour du texte La carte des routes et des royaumes de Ronan Mancec, un projet interculturel de création théâtrale avec des personnes malvoyantes et non voyantes. Venez donc voir et entendre ce qui traverse ce texte,nnos voix et nos corps, des questions de territoire, de pouvoir, de rapport à l’autre, de la peur, de l’envie aussi de se rencontrer, avec nos différences et au-delà, de ce qui nous rassemble.

Création musicale : Youssef Ghazzal, scénographie : Raquel G. Lopez, mise en scène : Nolwenn Le Tallec.

Une production LAM – Les Ateliers du Monde. Avec le soutien de la DRAC Occitanie, de la Région Occitanie et du Conseil départemental de Haute-Garonne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-28T17:00:00+01:00

2020-11-28T19:00:00+01:00