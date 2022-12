Démonstration du nEUROn, drone de combat furtif Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Démonstration du nEUROn, drone de combat furtif Médiathèque José Cabanis, 19 novembre 2020, Toulouse. Démonstration du nEUROn, drone de combat furtif 19 – 23 novembre 2020 Médiathèque José Cabanis Démonstration du nEUROn, drone de combat furtif Mardi 24 novembre à 18h Organisée par l’Académie de l’Air et de l’Espace, sur le thème Démonstration du nEUROn, drone de combat furtif, présentée par Th Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.academieairespace.com/evenement/demonstration-du-neuron-drone-de-combat-furtif »}] Démonstration du nEUROn, drone de combat furtif

Mardi 24 novembre à 18h

Organisée par l’Académie de l’Air et de l’Espace, sur le thème Démonstration du nEUROn, drone de combat furtif, présentée par Thierry Prunier, ancien directeur du programme nEUROn chez Dassault Aviation, ancien vice-président et membre de l’Académie de l’air et de l’espace.

L’accès à cette visio-conférence nécessite une inscription préalable via le lien : www.academieairespace.com/evenement/demonstration-du-neuron-drone-de-combat-furtif.

Les informations relatives à la connexion seront transmises le mardi 24 novembre matin au plus tard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-19T18:00:00+01:00

2020-11-23T20:00:00+01:00

Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse

