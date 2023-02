La bataille du libre Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

La bataille du libre Médiathèque José Cabanis, 12 novembre 2020, Toulouse. La bataille du libre Jeudi 12 novembre 2020, 18h00 Médiathèque José Cabanis L’informatique est désormais au coeur de presque toutes les activités humaines. A-t-elle contribué à faire de nous des citoyens plus autonomes ou les consommateurs passifs d’un marché devenu total ? S Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie L’informatique est désormais au coeur de presque toutes les activités humaines. A-t-elle contribué à faire de nous des citoyens plus autonomes ou les consommateurs passifs d’un marché devenu total ? Sans que nous en ayons conscience, deux logiques s’affrontent aujourd’hui, depuis que les principes émancipateurs du logiciel libre sont venus s’attaquer dans les années 80 à ceux exclusifs et « privateurs » du droit de la propriété intellectuelle.

Dans le cadre du Capitole du libre 2020. La projection sera suivie d’un débat animé par Emmanuelle Helly, membre de Framasoft (association d’éducation populaire aux enjeux du numérique et du libre) et de Michel Metz, membre de l’association Pétanielle (maison des semences paysannes).

