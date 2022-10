SENS COMMUN Impromptu #2 LAM (Les Ateliers du Monde) Médiathèque José Cabanis, 31 octobre 2020, Toulouse.

SENS COMMUN Impromptu #2 LAM (Les Ateliers du Monde) Samedi 31 octobre à 14h et 16h Deuxième étape des ateliers « Sens commun » autour de la création de la pièce La carte des routes et des royaumes de

SENS COMMUN Impromptu #2 LAM (Les Ateliers du Monde)

Samedi 31 octobre à 14h et 16h

Deuxième étape des ateliers « Sens commun » autour de la création de la pièce La carte des routes et des royaumes de Ronan Mancec. 5 dialogues, 3 monologues, et le choeur interprétés par des personnes non voyantes, malvoyantes et voyantes de la troupe Sens commun, accompagnée à la contrebasse par Youssef Ghazzal et mise en scène par Nolwenn Le Tallec.

Une production LAM – Les Ateliers du Monde avec le soutien de la DRAC Occitanie, de la Région Occitanie et du Conseil départemental de Haute Garonne.

Durée : 40 min

Inscription avant le 30 octobre à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

© Gregory Steiger



