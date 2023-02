Dans mon sac à sons Ello Papillon Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Dans mon sac à sons Ello Papillon Médiathèque José Cabanis, 24 octobre 2020, Toulouse. Dans mon sac à sons Ello Papillon Samedi 24 octobre 2020, 16h00 Médiathèque José Cabanis La cueilleuse de sons, Miss Lo habite une toute petite maison isolée, à la pointe d’une gigantesque montagne, et fuit les gaspilleurs de sons, toujours trop pressés ! Drôle de vie ! Tout est calme là Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie La cueilleuse de sons, Miss Lo habite une toute petite maison isolée, à la pointe d’une gigantesque montagne, et fuit les gaspilleurs de sons, toujours trop pressés ! Drôle de vie ! Tout est calme là haut, c’est le silence le plus total, et ça lui fiche le cafard.

Elle part à la cueillette des sons et en rapporte une multitude qu’elle garde bien au chaud pour les protéger et pour se rassurer. Mais estce la bonne voie ? questionne la petite voix d’Echo…

Avec : Élodie Bernigal alias Ello Papillon

À partir de 4 ans – Durée : 45 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-24T16:00:00+02:00

2020-10-24T16:45:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse
Autres
Lieu Médiathèque José Cabanis
Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne
Ville Toulouse
Departement Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne