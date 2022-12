Holophore Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Holophore Mercredi 21 octobre 2020, 14h00 Médiathèque José Cabanis Mercredi 21 octobre à 14h et 16h (complet pour la session de 14H ) Réalisez votre hologramme ! L'atelier Holophore vous invite à découvrir les secrets de la fabrication d'une vidéo en relief. Soyez a Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse

(complet pour la session de 14H ) Réalisez votre hologramme !

L’atelier Holophore vous invite à découvrir les secrets de la fabrication d’une vidéo en relief. Soyez aux commandes d’un film collectif, explorez-en chaque étape et expérimentez les techniques d’animation en stop motion.

À partir de 6 ans – Durée : 1h30

Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

2020-10-21T14:00:00+02:00

2020-10-21T17:30:00+02:00

