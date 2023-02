Pollution atmosphérique des métropoles : comment relever le défi sanitaire et climatique ? Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Pollution atmosphérique des métropoles : comment relever le défi sanitaire et climatique ? Médiathèque José Cabanis, 8 octobre 2020, Toulouse. Pollution atmosphérique des métropoles : comment relever le défi sanitaire et climatique ? Jeudi 8 octobre 2020, 18h00 Médiathèque José Cabanis Conférence du Codev (Conseil de développement Toulouse Métropole) avec Laurent Castaignède, consultant en impact environnemental à Bordeaux (BCO2 Ingénierie), auteur de Airvore ou la face obscure des Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “mailto:codev@toulouse-metropole.fr”}] Conférence du Codev (Conseil de développement Toulouse Métropole) avec Laurent Castaignède, consultant en impact environnemental à Bordeaux (BCO2 Ingénierie), auteur de Airvore ou la face obscure des transports.

Cette conférence se tiendra en visio. Vous pouvez assister à sa retransmission en direct sur l’écran du grand auditorium à 18h.

mais également depuis chez vous via l’application Teams, inscrivez-vous en ligne à codev@toulouse-metropole.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-08T18:00:00+02:00

2020-10-08T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Pollution atmosphérique des métropoles : comment relever le défi sanitaire et climatique ? Médiathèque José Cabanis 2020-10-08 was last modified: by Pollution atmosphérique des métropoles : comment relever le défi sanitaire et climatique ? Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 8 octobre 2020 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne