Mudar la piel explore l’amitié entre Juan, le médiateur qui chercha à établir la paix entre l’ETA et le gouvernement espagnol, et Roberto, l’espion des services secrets qui s’infiltra dans sa vie et sa famille durant des années. A. Schulz et C. Fernández signent ici un passionnant film « wellesien » navigant entre documentaire historique, album de famille, thriller politique et réflexion sur les limites du cinéma.

Prix du Meilleur Documentaire de la 24e édition de Cinespaña.

Projection suivie d’un échange avec un membre de l’équipe du festival.

