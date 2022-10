INKTOBER Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

INKTOBER Médiathèque José Cabanis, 1 octobre 2020, Toulouse. INKTOBER 1 – 30 octobre 2020 Médiathèque José Cabanis Inktober est un défi qui nécessite de faire un dessin par jour durant tout le mois d’octobre suivant la liste de l’édition 2020. Les dessins sont en noir et blanc car arrêtés au stade de l’encrage, co Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Inktober est un défi qui nécessite de faire un dessin par jour durant tout le mois d’octobre suivant la liste de l’édition 2020.

Les dessins sont en noir et blanc car arrêtés au stade de l’encrage, comme le veut le inktober.

Pendant les 31 jours du mois d’octobre, vous êtes invités sur le pôle Art de la Médiathèque José Cabanis à participer au défi inktober.

Pour y participer, la règle est simple : 1 sujet par jour, 1 dessin par jour, directement à l’encre, sans crayonné ni retouche. Il suffit ensuite de photographier votre dessin et de le publier en utilisant les hashtags #INKtober2020 #INKtoberBibTls et ajouter @bib_toulouse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-01T06:00:00+02:00

2020-10-30T07:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

INKTOBER Médiathèque José Cabanis 2020-10-01 was last modified: by INKTOBER Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 1 octobre 2020 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne