Visites virtuelles de musées
30 septembre – 29 novembre 2020
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Le Louvre
Le Musée Grévin
Le Musée du quai Branly
Le quai d'Orsay
Le musée de l'Orangerie
Le Rijksmuseum, Amsterdam
Le Musée Van Gogh, Amsterdam
Le Musée de Pergame, Berlin

Le Musée Grévin

Le Musée du quai Branly

Le quai d’Orsay

Le musée de l’Orangerie

Le Rijksmuseum, Amsterdam

Le Musée Van Gogh, Amsterdam

Le Musée de Pergame, Berlin

La Galerie des Offices, Florence

Le British Museum, Londres

Le J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Le Musée national d’anthropologie, Mexico

Le Musée Guggenheim, New York

Le MASP, Sao Paulo

Le Musée national d’art moderne et contemporain, Séoul

La National Gallery of Art, Washington, DC

La Casa Azul Musée Frida Kahlol, Mexique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-30T06:00:00+02:00

2020-11-29T07:00:00+01:00

