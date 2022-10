L’Aéropostale, mythe et réalité Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L'Aéropostale, mythe et réalité Dimanche 27 septembre 2020, 15h00 Médiathèque José Cabanis Sur la base d'archives amateures ou professionnelles et d'extraits de films de fiction, ce documentaire retrace l'épopée extraordinaire de la liaison postale entre Toulouse et Santiago du Chili. Du premier vol réalisé le 25 décembre 1918 jusqu'à la constitution d'Air France en 1933, il met en relief les deux principaux promoteurs de la Ligne : le célèbre Pierre-Georges Latécoère et le méconnu Marcel Bouilloux-Lafont.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Pascal Bonnet, producteur aux films du Sud et animée par Nicolas Potin, intervenant cinéma.

distributions de tickets 1h avant

