Lladres del temps (Le temps c'est de l'argent)
Samedi 26 septembre 2020, 16h00
Médiathèque José Cabanis

Oubliez l'eau, le charbon, le pétrole et les minéraux rares. Il y a une nouvelle ressource que tout le monde veut : notre temps. Une enquête qui nous montre comment le temps s'est transformé en monnaie d'échange et comment nous essayons de revendiquer le contrôle de cette ressource, précieuse et limitée.

La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, animée par Nicolas Potin, intervenant cinéma.

Projection dans le cadre de Cinéma Libre à la Bibliothèque.

distributions de tickets 1h avant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-26T16:00:00+02:00

2020-09-26T18:00:00+02:00

