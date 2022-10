DÉCOUVREZ LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF) Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

DÉCOUVREZ LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF) Médiathèque José Cabanis, 22 septembre 2020, Toulouse. DÉCOUVREZ LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF) 22 – 25 septembre 2020 Médiathèque José Cabanis L’association Sign’Agora a pour objet de développer des actions de promotion de la langue des signes française mais aussi d’organiser la coopération entre les associations sourdes et entendantes local Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr »}] L’association Sign’Agora a pour objet de développer des actions de promotion de la langue des signes française mais aussi d’organiser la coopération entre les associations sourdes et entendantes locales d’Occitanie. Soutenue par un réseau de 6 associations locales, elle organise à Toulouse la Semaine mondiale des sourds du lundi 21 au dimanche 27 septembre. Son activité de promotion sociale se déroule essentiellement sur la commune de Toulouse, deuxième ville sourde de France, et touche les publics sourds et entendants liés à la surdité.

ATELIERS

Découverte de la LSF

Mardi 22, mercredi 23, vendredi 25 ou samedi 26 septembre de 10h à 11h

Choisissez 1 des 5 séances proposées Inscription à : accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-22T06:00:00+02:00

2020-09-25T08:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

DÉCOUVREZ LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF) Médiathèque José Cabanis 2020-09-22 was last modified: by DÉCOUVREZ LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF) Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 22 septembre 2020 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne